Drame à Patte d’Oie: Un accident mortel entraîne l’incendie d’un camion Un violent accident s’est produit sur l’autoroute, à hauteur de la Patte d’Oie. Un scootériste a fini sa course contre un camion en panne et stationné sur la chaussée. Il est décédé sur le coup. La fille qui était avec lui à l'arrière du scooter, serait dans un état critique selon des témoins. Certains conducteurs de scooters, excédés, ont mis le feu au camion.



Emedia



Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Novembre 2021 à 09:43 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos