Drame à Pikine : Une femme tuée par du gaz carbonique, son époux et leur enfant de 3 ans hospitalisés

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Juin 2018 à 09:00 | | 0 commentaire(s)|

A Pikine, une femme a trouvé la mort avant-hier après avoir inhalé du gaz carbonique toxiques émanant d’un encensoir contenant du charbon de bois.



Le drame s’est produit lundi dernier peu avant 22 heures au quartier Wakhinane 2. La dame Adama Kandé dormait dans la chambre avec son mari Mayacine Guèye et leur fils de 3 ans.



Ces derniers plus chanceux ont été ont été admis structures sanitaires de la ville. Le mari a été admis au complexe médical Dabakh Malick (Pikine) tandis que l’enfant a été évacué à l’hôpital pour enfants Albert Royer de Fann.

