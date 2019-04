Drame à Samine : Un berger tué

Des voleurs de bétails ont tué par balle un berger. Le drame a eu lieu dans la localité de Samine, département de Goudomp, région de Sédhiou Ainsi, ils ont emporté une partie de son troupeau.



D’après Sud Fm, le corps sans vie, criblé de balles, a été retrouvé au niveau des rizières de Mangrove. Et, il a été acheminé à la morgue de l’hôpital de Goudomp.



« Le berger tué s’appelle Habibou Camara. Il a un troupeau dans son village à Séga Foula. C’est vers 04 heures du matin qu’il a été tué par les voleurs. Et, une partie de son troupeau a été amené avec eux. Ces derniers, montant une embuscade contre lui. Et, ils ont du coup tiré sur lui », a révélé le Maire de Samine, Yaya Diaw.



L’autorité a profité de cette occasion pour alerter à nouveau sur le vol de bétails. En même temps, il exhorte la gendarmerie à retirer les fusils de chasse, détenus par des bergers.



