Drame à Soumbédioune: La foudre tue deux pêcheurs et un autre, porté disparu

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Septembre 2019

La foudre a tué en mer deux pécheurs de Soumbédioune qui étaient dans leur pirogue. Un troisième pêcheur est porté disparu. Le nommé Moustapha, père de famille, d’après la RFM, est sorti de l’eau et transporté à l’hôpital. Finalement, il a rendu l’âme.

