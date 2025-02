Drame à Ténérife : Un Sénégalais tue un Gambien lors d'une dispute

Un de nos compatriotes risque gros. En effet, pour un différend l’opposant à un Gambien, il a préféré le tuer. L’homicide est survenu lundi soir dans le quartier de San Matías, dans la municipalité de la Laguna. Hakim, 38 ans et originaire du Sénégal, aurait tué un autre jeune homme de 30 ans, né en Gambie, d'un coup de couteau dans le cou, dans la rue San Pedro, dans l’enclave susmentionnée de la zone de Tacos.



D’après la presse espagnole, le désormais accusé est arrivé l’année dernière en pirogue, à El Hierro. Et, à un moment donné, il a décidé de ne pas poursuivre sa migration vers la péninsule ou d’autres pays de l’Union européenne, mais de s’installer à Tenerife.



La raison est que notre compatriote aurait un frère pleinement intégré dans la ville de Tenerife et qu’ils ont tous deux commencé à résider ensemble. Mais, peu de temps après, puisque le courant ne passait plus, ils ont décidé de vivre séparément, rapporte "Senenews".



Les voisins du quartier de San Matías se souviennent qu’en septembre dernier, Hakim avait commencé à passer la nuit dans un terrain près de la rue San Mauricio, sous un arbre. Et, à un moment donné, le Sénégalais a commencé à occuper une maison abandonnée. Quelques semaines plus tard, le jeune Gambien, qui se trouvait déjà légalement en Espagne, a également commencé à séjourner dans la propriété abandonnée. Mais, Hakim n’a plus voulu de lui. Le jeune Gambien, qui était parti, est revenu à ladite adresse, quelques semaines plus tard. Chose que le Sénégalais n’a pas supportée. Et lundi, après une énième dispute, le Sénégalais poignarde son ami au cou, avec une arme blanche. Hakim a été arrêté peu après la mort violente sur le toit de la maison où il vivait, par une équipe d’agents de l’Unité d’intervention policière (UIP) et de l’Unité de prévention et de réaction (UPR) de la Police nationale. Lundi matin, des membres de la Brigade de Police Scientifique ont procédé à une inspection de la maison où résidaient l’homme désormais détenu et la victime de l’homicide, lit-on dans "Senenews".



Depuis plus de quatre mois qu’il était dans la région, certains habitants de San Matías se souviennent que Hakim avait un comportement respectueux et calme. Plusieurs citoyens lui ont fourni des vêtements. D’autres lui ont donné de la nourriture et de l’eau. Dans un enclos voisin, il prenait également une douche avec l’autorisation de ses propriétaires. Un voisin lui a prêté un petit poêle pour qu’il puisse réchauffer de la nourriture dans l’une des pièces où il résidait. L’homme enquêté jouait le rôle du roi sorcier dans une crèche. Au cours des dernières vacances de Noël, l’homme actuellement détenu, était considéré comme l’un des Rois Mages et représentait Baltazar dans la célèbre et populaire Bethléem, dans le quartier de San Matías.



Hakim est musulman et certains habitants ont expliqué qu'ils le voyaient parfois prier et chanter. En fait, quelques heures avant le meurtre, il l'avait vu assis sur une chaise au milieu du lot susmentionné. Récemment, le désormais accusé avait obtenu un permis de séjour, avec lequel il pouvait avoir accès aux soins de santé