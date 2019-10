Drame à Thiès : Sous l’effet d’un vent violent, un arbre tombe sur un bâtiment et tue une femme

Le vent violent qui a précédé la pluie dans la nuit d'hier mercredi à aujourd'hui jeudi, a causé d’énormes dégâts et fait des victimes.



A Thiès, une femme du nom de Penda Cisshokho a été tuée après l’effondrement du toit d’un bâtiment sur lequel est tombé un fromager. La victime âgée de 39 ans, son mari Abdou Lahat Sy et leurs enfants dormaient dans l’un des bâtiments du Service régional du Commerce. Le corps sans vie a été sorti des décombres ce matin par les éléments de la brigade des Sapeurs-pompiers. Blessés, les autres membres de la famille ont été évacués à l’hôpital régional de Thiès.

