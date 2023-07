Drame à Touba: 3 morts et 2 blessés dans l'effondrement d'une maison en construction Une tragédie s'est produite, la nuit dernière, dans la commune de Touba, avec l'effondrement d'une dalle dans une maison en construction au quartier Tali Boubess. Trois (3) femmes ont perdu la vie dans l'accident, tandis que deux (2) autres ont été légèrement blessées. Les autorités locales et les pompiers ont réagi rapidement, mais cet événement soulève une fois de plus des questions sur la sécurité des constructions et la nécessité de réguler les permis de construire dans la région.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juillet 2023 à 15:16 | | 0 commentaire(s)|

Aux alentours de 21h30, ce mardi 18 juillet, la dalle d'une maison en construction s'est effondrée, piégeant plusieurs personnes sous les décombres. Les pompiers ont été immédiatement alertés et se sont rendus sur les lieux pour mener des opérations de sauvetage.



Malheureusement, trois (3) femmes ont perdu la vie dans l'accident, tandis que deux (2) autres ont été secourues avec des blessures légères. Les victimes ont été transportées à l'hôpital Matlaboul Fawzeini pour des soins d'urgence.



Cet effondrement n'est malheureusement pas un cas isolé dans la commune de Touba. Les autorités locales ont constaté une augmentation inquiétante des incidents de ce type ces dernières années. L'un des principaux problèmes identifiés est le manque de régulation des permis de construire. Dans de nombreux cas, les constructions se font sans autorisation ou sans respect des normes de sécurité.



Suite à cette tragédie, la police de Ndamatou a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'effondrement et pour établir d'éventuelles responsabilités.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook