Drame à Touba : Aliou Ka charcute Amdy Diallo à coups de machette Encore un différend entre un berger et un paysan qui vire au drame. Cela s’est passé mercredi dernier, dans le village de Touré, à 7 km de Touba. Un Baye Fall, du nom de Amdy Diallo, disciple de Serigne Fallou Fall, a été littéralement déchiqueté à coups de machette par le berger, Aliou Kâ, rapporte Source A.

Comme souvent dans ce genre de cas, le berger a laissé son troupeau entrer dans le champ du marabout, selon ce dernier, menaçant de tuer ses disciples.

Il s’en est ensuite pris à Amdy Diallo à qui il a asséné plusieurs coups de machette sur la tête, aux mâchoires et au visage. Le Baye serait entre la vie et la mort. Aliou Ka a été interpellé par la gendarmerie de Ndindy, informe la même source.



