Drame à Touba: un jeune de 14 ans froidement assassiné dans un bâtiment inachevé

Un drame plonge depuis ce matin, dans l’émoi et la consternation, le quartier Gare Bu Mak de Touba. Un jeune garçon âgé de 14 ans a été trouvé mort dans les bâtiments non achevés du coin, communément appelés « Tabax - Ya », envahis de jour comme de nuit par des délinquants.



Il travaillait pour son père en qualité d’apprenti menuisier métallique. Au moins une chose est sûre : il a été attiré jusque là-bas et ensuite froidement assassiné.



Son père qui n’en revient toujours pas, est meurtri et déplore le laisser-aller qui est noté dans cette partie de Touba. La police a ouvert une enquête pour savoir qui a tué Élimane Thiam...