Drame à Vélingara: Un homme tombe d’un arbre et meurt…

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2023

A Sinthiang Samba, un village de la commune de Kandiaye, dans le département de Vélingara, (région de Kolda), un homme, la quarantaine consommée, parti cueillir des pains de singe, est tombé de l’arbre et, est décédé sur le coup.



D’après Le Soleil, la victime, Sambayel Baldé est de Sinthiang Samba, village de la commune de Kandiaye. A l’annonce de la nouvelle, tristesse et émoi ont envahi le village connu pour sa tranquillité.



Les Sapeurs-pompiers de Kounkane et les hommes en bleu du commandant Ba de la Brigade territoriale de Diaobé s’étaient déplacés sur les lieux pour faire le constat.



