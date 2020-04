Drame à Yoff : Un camion frigorifique tue une dame de 70 ans et sa fille de 40 ans

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Avril 2020 à 18:57 | | 0 commentaire(s)|

Le drame s’est déroulé à Yoff renseignent nos confrères de la RFM. Un camion frigorifique, dont le conducteur engageait une marche arrière dans les rues de Yoff, a défoncé un mur. Celui-ci s’est écroulé sur deux femmes. Malheureusement, elles n’ont pas survécu.



Il s’agit d’une dame âgée de 70 ans et de sa fille qui avait, environ, 40 ans.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos