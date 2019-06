Drame: abandonnée par son époux, elle accouche et étrangle à mort son bébé

Mariée et mère deux enfants jumeaux, Aïssatou Sow alias Aida Souko a contracté une grossesse de la part de son mari.



Abandonnée par ce dernier, elle décide de garder le secret jusqu’au jour de son accouchement. Ainsi, dans la nuit du 5 au 6 septembre 2014, elle ressent des contractions dans sa chambre et sort pour se rendre au puits. Sur place, elle accouche, sans assistance, d’un enfant de sexe féminin. Aussitôt après la délivrance, la dame étrangle à mort le nouveau-né et le jette dans le puits.



Les éléments de la gendarmerie de Diamniadio, alertés par des maçons qui ont fait la découverte macabre, ouvrent une enquête qui a permis l’arrestation d’Aïssatou Sow.

Attraite hier à la barre de la Chambre Criminelle de Dakar pour infanticide, l’accusée a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



Pour se défendre, Aïssatou Sow explique son acte par la pauvreté. «Je n’arrive pas à nourrir convenablement mes jumeaux. Je suis obligée de mendier pour les nourrir. Leur père qui se trouve être mon époux, nous a abandonnés», dit-elle.













L’As

