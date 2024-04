Drame au quartier Baye Laye Wakhinane-Nimzaat : Le malfrat tue un tailleur et prend la fuite Une bagarre entre le tailleur Dioufa Guèye Sow et le malfrat P. M. Cissé connu des services de sécurité a viré au drame. Selon les sources du quotidien « L’As », le drame s’est produit au quartier Baye Laye Wakhinane-Nimzaat, précisément devant un bar.



Le présumé meurtrier a tenté d’agresser Dioufa Guèye Sow. Et face à la résistance de ce dernier, il s’en est alors suivi une vive altercation. C’est ainsi que P. M. Cissé a poignardé le tailleur, le blessant grièvement avant de prendre la fuite.



Les limiers de Wakhinane-Nimzaat se sont déplacés sur les lieux pour faire le constat. Ils seront suivis par les sapeurs-pompiers qui vont évacuer la victime dans une structure sanitaire. Mais le tailleur a succombé à ses blessures.



Selon toujours L’As, la police de Wakhinane-Nimzaat qui a ouvert une enquête est en train de traquer le présumé meurtrier. Cette agression mortelle a fait sortir les délégués de quartiers de la commune qui déplorent la prolifération des bars qui favorisent l’insécurité.



« Ce sont les bars installés presque un peu partout dans la commune qui favorisent l’insécurité. Ce sont des lieux de rencontres des vendeurs de drogue et d’agresseurs qui sèment la terreur dans la zone », s’offusque Hamidou Diallo.



Il invite les autorités étatiques à prendre des mesures pour mettre fin à la terreur des agresseurs dans la zone.



