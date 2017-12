Drame de Demba Diop: Entendus au fond, les supporters ouakamois clament leur innocence

L'instruction du dossier relatif au drame du stade Demba Diop avance. Après avoir recueilli les témoignages du directeur du stade ainsi que ceux des présidents des clubs du Stade de Mbour et de l'Uso Ouakam le 11 décembre dernier, le doyen des juges a entendu au fond les accusés. Samba Sall a, en effet, auditionné les inculpés mardi dernier.



A en croire nos sources, ils ont tous clamé leur innocence par rapport aux faits d'association de malfaiteurs, meurtres et coups et blessures volontaires avec des incapacités temporaires de travail qui leur sont reprochés. Les supporters de l'Union sportive de Ouakam (Uso) ont soutenu qu'ils n'ont aucune part de responsabilité dans la mort des huit Mbourois, mais qu'il s'agissait tout simplement d'échauffourées. Certains ont allégué qu'ils n'étaient même pas sur les lieux.



Quant au président de l'Uso, Mamadou Timéra, inculpé pour non dénonciation de crime, il a réfuté l'accusation. La Division des investigations criminelles (Dic) lui reproche d'avoir refusé de dénoncer les personnes identifiées sur les vidéos. L'inculpé a fait savoir au juge que ce n'est pas parce qu'il est président qu'il connaît tous les supporters.



Toujours est-il que l'instruction se poursuit avec l'audition des parties civiles. Les inculpés ont été arrêtés suite au drame survenu le 15 juillet dernier, lors de la finale de la Coupe de la Ligue opposant l'Us Ouakam au Stade de Mbour. Lors de cette finale, un pan de la tribune découverte s'était effondré lors d'échauffourées. Le drame a causé la mort de 8 personnes et fait 102 blessés. Grâce à des vidéos, dix supporteurs de l'Us Ouakam ont été arrêtés quelques semaines après et inculpés.











Enquête