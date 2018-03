Drame de Demba Diop : le Parquet s’oppose à la libération de trois détenus

La Chambre d’accusation a accordé la liberté provisoire à trois des personnes placées en détention provisoire dans l'affaire du drame du stade de Demba Diop.



Il s’agit de Mamadou Timéra (président des supporters de l’Us Ouakam) et Moustapha Ndoye et Tiama Laye.



Selon Libération, le parquet général s’est opposé à cette décision et a fait un pourvoi. Conséquence : les mis en cause n’ont pas pu être libérés.



C’est à la Cour suprême de trancher même si le dossier a été envoyé devant le parquet pour règlement.