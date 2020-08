Drame de Denver: Ce que l’Etat du Sénégal compte faire !

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Août 2020 à 16:42 | | 0 commentaire(s)|

Les autorités sénégalaises n’écartent pas de déposer une plainte dans l’affaire de l’incendie criminelle qui a décimé cinq vies sénégalaises aux Usa. Le Directeur des sénégalais de l’extérieur au ministère des Affaires étrangères pense à cette possibilité. Ils attendent d’avoir certaines informations sur l’enquête pour pouvoir agir.



«Nous sommes en train d’attendre d’abord que notre consul général nous revienne. Dès que nous aurons beaucoup plus de détails la dessus nous allons certainement communiquer. Nous attendons des informations fiables et en fonction de cela nous prendrons une décision », a indiqué François Amadou Gaye sur les ondes de la Rfm.



Il assure que le ministère des affaires étrangères, à travers le consulat général de New York et l’Ambassade sont en train de suivre le dossier. «C’est assez important pour nous. Nous sommes touchés par cette situation. Le consul général est sur le terrain pour voir exactement avec les autorités américaines qu’est ce qui s’est passé parce que nous essayons de comprendre pourquoi cet incendie ce qui s’est réellement passé », dit-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos