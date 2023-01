Drame de Kaffrine: Cherif Limame Aïdara présente ses condoléances aux familles des victimes

C'est avec beaucoup de douleur et de consternation que nous avons appris le terrible accident qui a frappé le pays ce dimanche 08 janvier 2023.



À l'occasion de cette douloureuse tragédie, nous présentons nos sincères condoléances et compassions au peuple et à l'Etat du Sénégal plus particulièrement à l'ensemble des familles éplorées.



Nous prions également Allah soubhanahou wa tahalaa afin qu'Il les accueille dans son Paradis Éternel.



Cherif Limame Aïdara

Responsable moral Mouvement Nourou Diine

Responsable jeunesse khadrya



Babacar DIOP (Louga)