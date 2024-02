Drame de Khar Yalla : le propriétaire de l’immeuble et trois autres personnes arrêtées

L’enquête ouverte par le commissaire de Grand-Yoff suite à l’affaissement mortel d’un immeuble R+3 au quartier Khar Yallah avance à grands pas. Le dernier bilan fait état de 7 morts et 12 blessés.



Libération annonce quatre arrestations. Il s’agit, détaille le journal, de B. Diagne, le propriétaire de l’immeuble, qui a été placé en garde à vue avant hier jeudi. F. Sarr, responsable à l’agence immobilière Hortala en charge de la gestion de l’immeuble, a été aussi arrêté avant l’interpellation du chef Macon I. Cissokho, le même jour, nous dit Seneweb.



L’architecte du chantier de réfection de l’immeuble, I. Sène, quatrième mis en cause, a été arrêté hier vendredi.



Ils sont tous poursuivis pour homicides involontaires, mise en danger de la vie d’autrui et construction sans autorisation administration, souligne la source.



L’effondrement s’est produit dans la soirée du lundi 29 janvier. Des témoins racontent que la tragédie a eu lieu à la fin du match en huitième de finale remporté aux tirs au but par la Côte d’Ivoire aux dépens du Sénégal.







L’immeuble faisait partie des «43 bâtiments menaçant ruine répertoriés» dans le quartier. Une alerte qui n’a pas été suivi d’effet.







«Pire, le propriétaire de l’immeuble, qui avait demandé aux locataires de sortir, n’a pas attendu que ces derniers plient bagages pour entamer des travaux de réhabilitation sur le site. Ce qui a eu comme conséquence de rendre le bâtiment plus vulnérable», pointe Libération.

