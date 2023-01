Drame de Sikilo : Les aveux des propriétaires des deux bus

Les propriétaires des deux bus impliqués dans l’accident de Sikilo à Kaffrine qui a couté la vie à 41 personnes ont été écroués/



Selon Senenrws, lors de leur face à face avec le procureur, Birame Tine et Moussa Sow, interrogés sur les griefs à eux reprochés, sont passés aux aveux avant de présenter leurs excuses.





Birame Tine, accusé d’avoir exposé la vie d’autrui et d’enfreindre les dispositions du Code de la route, a confié : «Mon véhicule était en règle. Je disposais d’une assurance en cours de validité. Elle m’a été dé livrée par la compagnie « Salama Assurance ». Ma Carte grise aussi était valable, les services compétents de l’Etat l’ont d’ailleurs signée. J’avais confié mon véhicule au défunt Samba Ndiaye qui était un chauffeur professionnel, titulaire d’un permis qui l’autorise à conduire des véhicules de transport en commun. En effet, j’ai relevé la preuve de légèretés avec des modifications de mon véhicule (Versailles et porte-bagage), je demande pardon. Je suis conscient du drame que mon véhicule a causé. »



Son camarade transporteur, Moussa Sow, poursuivi pour défaut d’assurance s’est aussi défendu. Ils ont été inculpés respectivement pour mise en danger de la vie d’autrui et diverses autres contraventions aux dispositions du Code de la route, relative à la réception, à l’homologation, à l’immatriculation, aux pneumatiques et de défaut de souscription à la police d’assurance.