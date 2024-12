Drame de l’émigration clandestine en Algérie : Un Sénégalais meurt après avoir été poussé du 6e étage…

D'après le témoignage de Alpha Bachir Barry, frère de la victime, Amadou Woury Diallo est décédé sur le coup, son corps ayant été gravement abîmé par la chute. Originaire de Médina Yoro Foulah, dans le sud du Sénégal, le défunt n’avait quitté son pays que depuis cinq mois, dans l’espoir de poursuivre son parcours migratoire vers l’Europe.



Orphelin de père, Amadou Woury Diallo représentait un pilier pour sa famille, notamment pour sa mère, désormais plongée dans une profonde détresse.



Face à ce drame, la famille, dans le désarroi total, appelle à l'intervention du président de la République du Sénégal, afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances exactes de ce décès tragique.



Cette affaire soulève une fois de plus, les défis humanitaires et sécuritaires entourant l’émigration clandestine et ses conséquences dramatiques.