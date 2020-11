Drame de la crise migratoire : Ouverture d’une enquête parlementaire sur l’émigration demandée Avec son lot de morts, les réactions sur la recrudescence de l’émigration clandestine continuent de fuser de partout. La polémique sur les chiffres réels a récemment poussé l’ONG Action pour les droits de l’homme te l’ amitié (ADHA) à saisir le procureur pour une enquéte. Aujourd’hui, l’institution parlementaire est saisie.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Novembre 2020 à 07:57 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la fédération du Parti démocratique sénégalais (PDS) en Suisse, Diallo Adiouma, a demandé à l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l’article 48 de son règlement intérieur, d’ouvrir une enquête parlementaire pour situer les responsabilités sur la misère sociale qui fait fuir la jeunesse, nous dit « L’As ».



Selon le responsable libéral, étant donné que la constitution, en son article 25-1, dit que les ressources naturelles appartiennent aux peuples, il est impensable que les pêcheurs rentrent bredouilles à cause de la pêche industrielle et sauvage des chalutiers européens et chinois qui détiennent des licences.



D’après Diallo Adiouma, les députés de la diaspora, de toutes les sensibilités politiques, ont un rôle important à jouer par devoir de mission.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos