Drame des Maristes: Aïda Mbacké déférée au parquet

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Décembre 2018 à 07:40

Aïda Moukabaro Mbacké, du nom de la dame qui a brûlé vif son mari Khadim Ndiaye aux Maristes, sera présentée au parquet de Dakar ce mardi 4 décembre 2018. D’après " Libération ", la brigade de recherches de Dakar ville a bouclé son enquête et conclut à meurtre prémédité.



" L’As " révèle que le procureur de la République avait donné des instructions pour qu’elle placée sous en garde à vue samedi dernier l’a rendu visite hier, pour s’assurer de son état de santé. Le journal croit savoir qu'elle risque le mandat de dépôt et d'être transférée au pavillon spécial de l'hôpital Le Dantec.



Pour rappel, Aida Mbacké avait aspergé d’essence son appartement sis aux Maristes où se trouvait son mari, avant d’y mettre du feu. A cause d’un canular au mariage. Le mari n’avait malheureusement pas pu se remettre de ses blessures. Il est décédé à l’hôpital général de Grand Yoff (Hoggy).

