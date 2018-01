Drame du stade Demba Diop: "la FSF et la Ligue sont les principaux responsables des faits…ils devaient démissionner..." selon Gaston Mbengue Lors d’un entretien accordé à Leral.net, l’ex-promoteur de lutte Gaston Mbengue, par ailleurs ex-responsable du marketing de la Fédération, apporte sa part de vérité quant à la décision du Tribunal arbitral sportive (TAS) qui dit que «l'Us Ouakam n’est pas l'unique responsable des évènements de Demba Diop, lors du match de Stade de Mbour vs US Ouakam ».



Selon lui, les responsables des dérives lors de cette finale, « ne sont que la Ligue et la Fédération. Ils devaient démissionner ». Il a aussi évoqué les problèmes autour de la Fédération sénégalaise de football et les problèmes de la lutte Sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2018 à 15:00 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook