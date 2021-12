Drame écologique à Kayar: Des dunes de sable rasées (en cours) par des exploitants véreux Depuis le 5 décembre dernier, les dunes, en allant vers Kayar sont en train d'être rasées par des exploitants de sable véreux. Encore un drame écologique qui aura des conséquences dans le moyen et long terme.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Décembre 2021 à 14:39

Exploitation de sable en cours sur les dunes se situant à l’Est du Lac Mbaouane et au Nord du village de Santhiou Mame Gor, en allant vers Kayar (Nord-Est de la Région de THIÈS). Des oasis de palmiers sont actuellement attaqués !



Ces dunes sont essentielles à la protection contre l’avancée de la mer, et cruciales car elles protègent une bonne partie des terres agricoles des niayes contre les Alizés dominants !



Imaginez l’impact économique négatif si les agriculteurs de la zone perdent leurs rendements agricoles !

