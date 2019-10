Drame en Espagne: Deux Sénégalais retrouvés morts dans une maison

Deux ressortissants sénégalais ont été retrouvés morts dans une maison le 23 octobre dernier, à Granada en Espagne. Ils répondaient au nom de Hassana Diallo et de Ablaye Diallo.



Selon le quotidien « L’As », les deux hommes sont des émigrés originaires de la commune de Missirah, département de Tambacounda. Ils vivaient à Almeria et s’étaient rendus à Granada pour y travailler.



Un média italien « cope.es » affirme que des agents de la « Guardia Civil » ont effectué des vérifications sur les corps des victimes et leur lieu d’habitation. Toutefois, aucun signe de violence n’a été décelé à leur encontre, selon la même source qui ajoute que l'autopsie a conclu que les deux hommes sont morts après avoir inhalé du monoxyde de carbone.

