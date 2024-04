Drame lors de la traversée périlleuse à la frontière Canada-États-Unis : Deux corps de Sénégalais retrouvés sous la neige La police de l’État de New York a découvert les corps de deux Sénégalais ensevelis dans la neige à Mooers, près de la frontière canadienne. Il s’agit de Abdoulaye Ndoye et de Ndongo Sarr, tous deux âgés de 25 ans et originaires de Dakar. "Bes Bi"

D’après le site Ctvnews, c’est un agent de la patrouille frontalière qui effectuait une recherche de routine dans les bois, lorsque le chien a détecté un corps sous la neige, puis un second corps.



Les autopsies ont déterminé que l’hypothermie due à l’exposition dans un environnement humide et froid, est la cause de leur mort.



Les deux corps ont été retrouvés dans une région rurale du nord de l’État de New York, qui est devenue de plus en plus un transit pour des personnes qui tentent de traverser illégalement les États-Unis, à partir du Canada, à pied.



Un passage souvent périlleux, surtout en période de froid. La police de l’État de New York a ouvert une enquête.



