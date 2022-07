Drame migratoire : 6 mois aujourd’hui qu’un zodiac parti de Nador avec 27 migrants, le 08/01/2022 livrait son lot de morts… 37 personnes dont Ali ( nom d’emprunt) avait pris place dans l’embarcation, lorsqu’elle est sortie de Nador (Maroc ) Deux semaines après leur départ, les corps sans vie de 5 migrants du convoi, ont été retrouvé sur différentes plage de Malaga ( españa ) . Le bilan du naufrage à la date d’aujourd’hui est : 5 morts et 22 disparus Retour sur ce drame avec Protégeons Les Migrants,Pas Les Frontières

À peine 500 mètres parcourus sur l’eau, 10 personnes ( dont Ali )ont demandé à descendre. Le zodiac n’était pas en bon état. Le capitaine accepta de faire demi tour pour les débarquer. Finalement 27 candidats à l’exil ( dont 9 femmes ) étaient dans l’embarcation de fortune, au moment où elle tentait de rallier les côtes #espagnoles . Certains passagers avaient des chambres à air.



Deux semaines après leur départ, les corps sans vie de 5 migrants du convoi, ont été retrouvé sur différentes plage de Malaga ( españa ) . Le bilan du naufrage à la date d’aujourd’hui est : 5 morts et 22 disparus



Ali avec qui je suis régulièrement au téléphone craque. Il ne peut retenir ses larmes. Il pense qu’il a échappé à une mort certaine.



Aujourd’hui Ali a quitté le Maroc . Il est retourné dans son pays natal la Guinée ,avec l’aide de l’ OIM , Il a entrepris un commerce



« Dado C. - Sylla C. - Salematou S. - Hassimiou - Bah M. - Alpha B. - Fatoumata K. - Boubacar D. - Massata B. … on ne vous oublie pas »



Sincères condoléances aux familles éplorées. Elles peuvent toujours nous contacter

( WhatsApp: 00.33.7.58.35.53.45)

( Protégeons Les Migrants,Pas Les Frontières



