Drame sur l'axe Touba-Ndindy: Mbaye Sapar Sapar, le célèbre « tik tokeur » heurte mortellement deux élèves et meurt à son tour Le célèbre Tik tokeur de Touba n'est plus ! Moustapha Mbaye plus connu sous le sobriquet de "Mbaye Sapar Sapar", a perdu la vie aujourd'hui dans un accident de circulation ainsi que 2 enfants.

Vendredi 15 Octobre 2021 à 18:41

D’après l’information relayée par nos confrères de Seneweb, à bord de son véhicule, le Tik tokeur aurait perdu le contrôle du volant, avant de finir sa course sur un groupe d'élèves, faisant deux morts et 4 blessés graves.



Évacué à l'hôpital Matlaboul Fawzayni, Moustapha Mbaye dit Mbaye Sapar Sapar a succombé à ses blessures.



Selon nos confrères, l'accident s'est produit vers 13 heures sur l'axe Touba-Ndindy, non loin de la Corniche Dahra-Djolof.



