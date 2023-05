Drapeau chef de l'État à Saint-Louis: La finale par équipe prévue, ce dimanche entre Dakar et Kaolack

Depuis hier Saint-Louis vibre au rythme de la lutte sans frappe avec l'ouverture de la 23 ème édition du drapeau du chef de l'État. A l'issu des combats qui se sont déroulés entre hier et aujourd'hui et consacrés à la compétition par équipe, suite au tirage au sort des poules effectué.



Les lutteurs de la région de Dakar se sont hissés en finale. Ils seront opposés à leurs homologues de Kaolack qui partageaient la poule B avec la région hôte, Saint-Louis et Ziguinchor.



Les Kaolackois ont également réalisé un parcours remarquable pour rejoindre la finale par équipe, prévue ce dimanche au stade Mawade Wade qui accueille le tournoi.



Adama Sall (Saint-Louis)



