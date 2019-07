Drapeau des homosexuels : Voici d’où vient le T-shirt porté par Wally Seck

En concert hier au Fan Zone de la Rts, devant des milliers de personnes, Wally Seck a porté un T-shirt floqué aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, connu comme celui de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre (LGBT) depuis 1978.



Une tenue qui suscite depuis de vive réactions sur la toile où certains accusent le jeune chanteur de faire la promotion de l’homosexualité. Mais, au-delà ce qui a été dit jusque-là, il y a aussi un détail très intéressant qui semble être ignoré. Sur le T-Shirt « incriminé » nous avons relevé un mot écrit en blanc à gauche : «Converse », une étoile et une flèche. Ce mot en anglais signifie en français « converse » (parler, exprimer, dialoguer…). Ce n’est pas tout.



Après vérification, le mot apparaît en tête des moteurs recherches comme étant le nom d’une Boutique en ligne qui vend de l’habillement et autres accessoires pour homosexuels.