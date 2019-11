Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Drogba offre une importante somme d’argent à la famille d’Arafat Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2019 à 10:20 | | 0 commentaire(s)| Cela fait exactement trois mois que le célèbre chanteur du coupé décalé Arafat DJ est passé de vie à trépas suite à un accident de la circulation. Une disparition inattendue qui avait alors affecté non seulement la famille du chanteur, mais aussi le monde de la musique et ses milliers de fans.





Depuis la mort tragique du fondateur de la Yôrôgang, Didier Drogba le footballeur le plus célèbre de la côte d’ivoire avait apporté un grand soutien moral à la famille du défunt. L’ancien footballeur est allé plus loin il y a quelques heures, en apportant un appui financier à la famille laissée par Arafat DJ. Peut-être voulait-il le faire au moment opportun?



L’ex-capitaine des éléphants de Côte d’ivoire vient de faire un don d’une somme de 10 millions de Francs CFA en guise de « Yako » (expression de compassion, en langue locale) à la famille.



En offrant ces 10 millions, Didier Drogba a pris le soin de repartir la somme comme suit : 2 millions à la mère du défunt, Tina Glamour, 2 millions à chaque mère des enfants de DJ Arafat à savoir Carmen, Aïcha et Aurelia, et 2 millions aux frères et sœurs de DJ Arafat, à savoir Houon Stéphane dit TV3, Houon Séverin, Houon Olivier et Kéké Carla dit Bébé Carla (soit 400 mille Cfa à chacun d’eux).



C’est ainsi que la répartition des 10 millions a été faite selon les voeux de la légende surnommée Daïzôkô (surnom affectueux de Didier Drogba).



Il faut dire que ce n’est pas la première fois que Didier Drogba apporte une aussi forte assistance après le décès d’une célébrité de la musique ivoirienne. L’ex-attaquant de Chelsea avait déjà posé un tel geste lors du décès de feu Douk Saga, il y a plus d’une dizaine d’années.



