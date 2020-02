Drogue dure à la place de levure: Une entreprise française d’Import-Export blanchit et commerce illicitement Le commerce de la drogue continue d’heurter la moralité des populations sénégalaises. Qui croit voir le combat de ce commerce illicite, gagné par les autorités du pays se trompe. Puisque, la sournoiserie des détenteurs de pouvoir de sanction fait défaut à plusieurs niveaux. Et, une source de Leral, bien informée a livré une information de taille, concernant une quantité de drogue saisie et déclarée comme de la levure pour la fabrication de pain.



L’économie sénégalaise va prendre un sacré coup avec l’action des adeptes du transport de la drogue dure. Très astucieuses, lesdites entreprises développent des stratégies hors normes pour ravitailler le marché sénégalais. La rocambolesque histoire de drogué déclarée comme de la levure pour la fabrication de pain, serait sur le point d’échapper aux radars hyper-sensibles de la presse locale. L’entreprise française incriminée, localisée sur la route de l’Aéroport Léopold Sedar Senghor, non loin de l’Imprimerie Tandian, opérant dans ce commerce illicite, occupe la centralité de ce trafic.



Une fois, le pot au rose découvert, informe-t-on, l’entreprise a transigé et engage une négociation à l’amiable, ayant abouti à la libération de cette énorme quantité de drogue haut de gamme. Malheureusement, il a été découvert de manière régulière que l’entreprise en question, bien visible sur la route de l’Aéroport, s’active depuis son implantation au Sénégal dans le blanchiment de capitaux. Acte répréhensible et décrié pour sa contribution à l’affaissement de la solidité de l’économie du pays.





Et si l’autorité, devant sévir compatit pour faciliter sans crainte aucune, l’entrée d’une certaine quantité de drogue. D’après la source, il serait normal de s’interroger de l’avenir du pays et de ses générations à venir. L’Etat, exhorte-t-elle, doit être plus regardant dans les transactions des entreprises, venues d’ailleurs. Prétextant d’être dans un domaine spécifique, elles œuvrent en sous-marin dans un commerce illicite.



La drogue risque de connaître davantage ses beaux jours au Sénégal. Constat... les personnes responsabilisées, devant dissuader les actions douteuses, profitent de ces situations délictuelles pour se faire une santé financière. Consciente du niveau de corruption, les entreprises du mal, auront toujours, le courage de trafiquer dans la plus grande impunité. Et, dans ces cas de figure le profit retourne à l’étranger, le malheur dans nos pays à faible économie.

