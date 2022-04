Drogue et faux billets : Le lutteur Bébé Diène risque une peine ferme et la radiation Si le juge du tribunal correctionnel de Dakar suit les réquisitions du parquet, Mamadou Thiam alias Bébé Diène va quitter définitivement l'arène. Pour cause, le pensionnaire de l'écurie Soumbédioune encourt un an ferme. Une peine qui va lui faire perdre automatiquement sa licence. Il comparaissait hier, pour association de malfaiteurs, détention de signes monétaires contrefaits et offre ou cession de drogue, en même temps que ses coaccusés, Zakaria Traoré et Fatou Sow.

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Avril 2022 à 10:20

De son vrai nom Mamadou Thiam, le lutteur Bébé Diène de l'écurie Soumbédioune trempe dans une affaire de trafic de drogue et de faux billets. Il a été alpagué dans la nuit du 7 septembre 2020 par les éléments de la Sûreté urbaine qui avaient reçu une information faisant état d'une livraison de drogue dure sur l'axe "Khayma" - Grand-Dakar. Mais, le mis en cause qui était à bord de sa moto, détenait une sacoche contenant 340.000 francs en faux billets. Quant à son présumé compère, Zakaria Traoré, il avait en sa possession sept boulettes de cocaïne. Au cours de son interrogatoire, Bébé Diène a renseigné avoir rencontré fortuitement Zakaria à la Médina, lequel lui a demandé de le déposer à Grand-Dakar. Et c'est ce dernier qui lui a confié les faux billets. Ce que Zakaria a confirmé. Pour ce qui est de la cocaïne, Zakaria a désigné sa cousine germaine, Fatou Sow, comme étant son fournisseur.



A l'en croire, la jeune mère de famille lui avait remis 15 boulettes et il en avait déjà écoulé huit. C'est ainsi que les limiers lui ont demandé d'appeler Fatou Sow et d'activer le haut parleur, il lui disait qu'il allait passer dans sa gargote pour lui verser les recettes de la vente du produit nocif. Après ce coup fil, les limiers se sont rendus immédiatement avec Zakaria au lieu de travail de la mise en cause. Inculpé pour association de malfaiteurs, détention de signes monétaires contrefaits et offre ou cession de drogue, le trio a fait face hier, au juge du tribunal correctionnel de Dakar.



Liberté provisoire pour Fatou Sow après 19 mois de détention préventive.



Né en 1998, Bébé Diène a contesté avoir détenu des faux billets. "Je ne détenais que des billets authentiques d'une valeur de 3000 francs. Zakaria est un fan. Je ne suis mêlé ni de près ni de loin à un quelconque trafic", lâche-t-il. Même son de cloche pour Zakaria Traoré qui a nié la propriété des faux billets. A propos du délit d'offre ou cession de drogue, le mécanicien a disculpé Fatou Sow.



"J'avais acheté une pierre de cocaïne à 5000 francs auprès d'un certain Modou pour ma consommation personnelle. Je prends deux pierres par jour. J'avais cité le nom de Fatou Sow sous la torture", argue-t-il.



Fatou Sow a déclaré que les policiers ont trouvé du bicarbonate dans sa gargote. "Ils m'avaient dit qu'ils étaient à la recherche d'une dame du nom de Fatou Sidibé. Zakaria devait me payer trois sandwichs qu'il avait pris à crédit", dit-elle.



Dans ses réquisitions, le Ministère public a requis la relaxe pour l'association de malfaiteurs et l'offre ou cession de drogue à l'encontre de Mamadou Thiam alias Bébé Diène. Il a ainsi requis deux ans, dont un an ferme pour la détention de signes monétaires contrefaits.



Concernant Zakaria Traoré, le maître des poursuites a retenu l'offre ou cession de drogue, avant de demander deux ans ferme. Pour Fatou Sow, il a requis sa relaxe pour tous les chefs d'inculpation.



Les conseils de cette dernière ont formulé la même demande, non sans dénoncer sa détention préventive. La défense de Bébé Diène a plaidé la relaxe. Me Bass a insisté sur le cas du lutteur qui, d'après lui, va perdre automatiquement sa licence, s'il écope d'une peine ferme.



Les avocats de Zakaria Traoré ont plaidé la disqualification des faits en détention de drogue en vue de l'usage. À l'issue des débats, le juge a accédé à la demande de liberté provisoire des conseils de Fatou Sow. Par contre, il a rejeté celle des avocats de Bébé Diène. Le verdict est attendu le 19 mai prochain

