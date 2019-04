Drogue saisie à Kolda : Une partie était destinée aux consommateurs de Touba

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 12:32 | | 0 commentaire(s)|

Le Commissariat urbain de Kolda a saisi le 14 avril dernier 85 kg de chanvre indien. La drogue était dissimulée dans un chargement de poisson fumé et séché que transportait un camion à destination de Touba et Thiaroye (Dakar).



Les trois individus qui étaient à bord du camion, à savoir le chauffeur, l’apprenti chauffeur, ainsi que le convoyeur ont été appréhendés. Au cours de l’enquête, une quatrième personne a été interpellée puis un cinquième qui se trouvait à Kanfoutine. Cette dernière a été identifiée comme étant le propriétaire du chargement en question.



Les mis en cause vont être déférés au parquet de Kolda, a expliqué à L’Observateur le Commissaire Oumar Boun Khatab Gueye, précisant que les convoyeurs sont tous des Sénégalais, mais parmi les destinataires, il y a des Nigérians établis à Thiaroye.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos