Drogue saisie au Port: Le couple allemand et les Italiens réfutent les accusations Le couple d'Allemands (Lukas Schmitzberger et Carolin Verena Stanzi), le capitaine italien du navire (Mattera Borgia Pasquale) et son compatriote (Paolo Almalfitano), entendus dans le fond du dossier par le Doyen des juges, hier, dans l’affaire de la drogue saisie à Dakar, ont réfuté les accusations portées contre eux, selon "L’As".

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Juillet 2019 à 09:09 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos