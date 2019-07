Drogue saisie au Port de Dakar: Le couple allemand et les deux Italiens inculpés et placés sous mandat de dépôt En présence de traducteurs, le doyen des juges a inculpé et placé sous mandat de dépôt hier, le couple allemand et les deux Italiens qui étaient à bord du navire "Grande Nigéria", dans lequel la Douane avait effectué une saisie record de cocaïne.

Le couple allemand (Lukas Schmitzberger et Carolin Verena Stanzi) qui supervisait la drogue saisie au Port, le capitaine italien du navire (Mattera Borgia Pasquale) et son compatriote (Paolo Almalfitano) qui était dans le même bateau, ont été placés sous mandat de dépôt hier, par le doyen des juges. Ce, en présence de traducteurs. Il faut dire que d'ores et déjà des ténors du barreau à l'instar de Mes François Sarr, Bamba Cissé, Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye, Bâ et Tandian ...ont été constitués pour assurer la défense des mis en cause présumés.



Comme nous le révélions, deux agents de Dakar Terminal (Babacar Coumba Diop et Alioune Badara Coulibaly) ont été déjà placés sous mandat de dépôt avant eux, alors que deux autres (Amadou Preira et Gabriel Soulèye Faye), étaient placés sous contrôle judiciaire.



Dans le cadre du même dossier, cinq mandats d'arrêt ont été lancés contre des fugitifs clairement identifiés. Ces mandats d'arrêt visent les nommés Matheuw Fall, Vieux Diop, Seydina Mouhamed Ndiaye, Ibrahima Thiam alias Toubeye et Gustavo Elliot. Dans la foulée, le parquet a requis du doyen des juges une délégation judiciaire à l'Ocrtis pour poursuivre les investigations.













Libération

