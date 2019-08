Drogue saisie au Port : l’homme arrêté au Point E serait un Français On en connait un peu plus sur l’homme qui a été arrêté la nuit dernière dans un appartement du Point E par des éléments de l’Octris, dans l’affaire de la cocaïne saisie au Port de Dakar.

Selon la RFM, il s’agirait d’un ressortissant français, qui serait d’ailleurs en train d'être entendu au moment où nous mettons en ligne.



Plus de 1000 tonnes de cocaïne ont été saisies au Port de Dakar, au mois de juin dernier. Un couple allemand, des Italiens et des Sénégalais ont été arrêtés dans cette affaire.



Le doyen des juges a rejeté toutes les demandes de liberté provisoire.

