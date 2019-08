Drogue saisie au Port : quand Grimaldi irrite Macky Sall Le transporteur maritime Grimaldi, dont de la cocaïne a été saisie sur ses navires au Port de Dakar, a envoyé au président Macky Sall, une lettre pour justifier l'origine de la drogue. Mais cette missive a eu le don de mettre le chef de l’Etat dans tous ses états, selon Libération. Un couple allemand, des italiens et des sénégalais ont été arrêtés après cette saisie record de plus de 1000 tonnes de cocaïne, au mois de juin dernier, rappelle-t-on.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2019 à 10:37 | | 0 commentaire(s)|



