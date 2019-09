Drogue: saisie de 400 kilogrammes de chanvre indien

Le bureau des relations publiques et de la communication des douanes sénégalaises annonce la saisie de ‘’près de 400 kilogrammes’’ de chanvre indien, dimanche et lundi, dans le sud-est et le centre du Sénégal.



Les véhicules qui transportaient cette drogue ont également été saisies, affirme la même source dans un communiqué parvenu mardi à l’APS.



L’une des saisies a eu lieu à Moussala, dans le sud-est du pays, où les douaniers ont trouvé 97 kilogrammes de chanvre indien dans une voiture de type 4x4 venue du Mali.



Le véhicule immatriculé en Mauritanie était conduit par une personne de nationalité sénégalaise, selon le bureau des relations publiques et de la communication des douanes sénégalaises.



La valeur de cette saisie est estimée à 6.790.000 francs CFA, celle du véhicule qui transportait la drogue à cinq millions.



‘’Le conducteur a été immédiatement mis aux arrêts pour les besoins de l’enquête’’, ajoute le communiqué.



Dans la région de Kaolack (centre), la subdivision des douanes a saisi du chanvre indien et ‘’des moyens de cache et de transport d’une valeur totale estimée à 78 millions de francs CFA’’.



‘’La saisie a eu lieu dans la nuit de lundi à dimanche, à Ndoffane, département de Kaolack (…). C’est, au total, 100 kilogrammes de chanvre indien et 300 grammes de résine de cannabis pure (hashich), pour une valeur totale de 66 millions de francs CFA que cette unité [des douanes] a interceptés’’, affirme le communiqué.



La brigade des douanes du pont Serigne- Bassirou-Mbacké, de Kaolack, a également saisi 12,5 kilogrammes de chanvre indien, dans un bus de transport en commun venu de la Casamance (sud).



Deux personnes ont été arrêtées à la suite de cette saisie, selon la même source, qui estime que le moyen de transport utilisé, un bus, et la drogue saisie valent en tout 12 millions de francs CFA.



A Karang et à Gossas, deux localités situées dans la région de Fatick (centre), ‘’183 kilogrammes de chanvre indien, un véhicule et une charrette’’ ont été saisis par les douaniers.

