Drogue: une étudiante sénégalaise enceinte arrêtée en Chine

Samedi 25 Mai 2019

Cinq (5) étudiants Sénégalais dont une femme enceinte ont été arrêtés en Chine. Selon "SourceA", qui donne l’information, ils sont impliqués dans une vaste affaire de trafic de drogue.



C’est grâce à l’application dénommée, en Chine, ‘’Wechat’’, l’équivalent de Whatshapp qu’ils sont tous tombés. Les étudiants mis en cause croupissent dans les prisons chinoises, depuis deux semaines.



En ce qui concerne l’étudiante en état de grossesse, elle est en résidence surveillée à cause de son état de santé.



La Chine organise leur rapatriement prévu au plus tard mardi prochain.

