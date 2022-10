Drogues et faux médicaments: Près de 300 milliards FCfa saisis en 3 ans Le trafic de drogue et de faux médicaments prend des disproportions inquiétantes au Sénégal, devenu la plaque tournante du trafic de drogue en Afrique de l’Ouest. Dans son rapport 2018, l’Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) note que le Sénégal, à l’image de tous les autres pays d’Afrique de l’Ouest situés sur la route du trafic international, est un pays touché par toutes les drogues.

Lundi 31 Octobre 2022

Les saisies se sont multipliées depuis le mois de juin 2019 dans le port de Dakar, au point que certains redoutent que le Sénégal devienne le nouveau paradis des blanchisseurs d’argent et des narcotrafiquants.



A propos du trafic de faux médicaments, les saisies des Douanes sont estimées à 45 milliards FCfa entre 2020 et 2022.



De 2019 à 2022, les soldats de l’économie ont saisi 60 000 kg de drogue estimés à 250 milliards FCfa. Ce qui représente 87% des saisies globales effectuées par l’ensemble des Forces de défense et de sécurité. « Des saisies importantes par les douanes sénégalaises de méthamphétamines et d’amphétamines, très prisées par le marché asiatique, laissent penser que des filières de production destinées à l’exportation existent », avait indiqué l’ONUDC.



Ousmane Wade