Droit de réponse/ Affectation foncière à MKA Excellence : Le service Communication de la Commune de Bargny dément et précise... Suite à la publication d’un article sur le portail du site Senego, ce mercredi 02 août 2023 et repris par leral.net, relatif à une délibération foncière du Conseil municipal de Bargny au profit de la société MKA EXCELLENCE, sur une assiette d’une superficie de 2000 m², devant abriter une station d’essence multiservices, je voudrais, en ma qualité de chargé de communication de la municipalité, interpeller dans l’article, apporter les précisions et observations ci-après, au nom du Bureau municipal et du Maire en particulier :

1- Le Pôle de Pêche, dont on parle dans l’article, n’était qu’une idée ou une « vision » du Maire sortant, qui a voulu le concrétiser par délibération du Conseil en 2016 et en 2021, suite à un appel à projets lancé en 2020 ;



2- Le 28 mai 2016, la délibération du Conseil municipal de Bargny sur « le zonage du pôle de pêche et de la zone industrielle » n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucun arrêté d’approbation de la part du Représentant de l’Etat ;



3- Le 19 juin 2021, le Conseil s’est réuni pour délibérer sur « les modalités d’installation et d’aménagements » dans les espaces compris entre la Route nationale N°1 et la Voie ferrée et ceux des emprises du Quai de Pêche : à ce jour, non plus, aucun arrêté portant approbation de ladite délibération, ne nous a été notifié par les soins du Préfet, Représentant de l’Etat ;



4- Une délibération foncière sur le Domaine national ne saurait être exécutoire sans l’approbation par arrêté préfectoral, notifié en bonne et due forme à l’Institution municipale, conformément à la loi ;



5- Même si la délibération de 2016 était approuvée, la décision du Conseil de ce 31 juillet 2023, à la majorité de ses membres présents et en présence du représentant du Préfet, n’est en rien illégale, encore qu’un « Pôle de Pêche » peut bien abriter une station d’essence.



6- Enfin, il est à rappeler que dès après l’installation officielle de l’actuelle équipe municipale, le Préfet nous a retourné un certain nombre de délibérations foncières (de l’ancienne équipe) que l’actuel Maire devrait soumettre à nouveau à l’appréciation du Conseil ; parmi celles, aucune n’est relative à l’érection d’un « Pôle de Pêche » ou à des modalités d’installation et d’aménagements d’espaces.













Arfang Saloum Sané,

Chargé de la Communication Commune de Bargny



