Droit de timbre relatif au passeport : Les précisions de la Direction générale des impôts et des domaines

Mercredi 3 Avril 2024

La Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) à travers un communiqué de presse, porte à la connaissance des usagers que conformément à la Loi de finances initiale (Lfi) numéro 2023-18 du 15 décembre 2023 pour l’année 2024, la délivrance du passeport et son renouvellement donnent lieu au paiement d’un droit de timbre fixé comme suit : passeport ordinaire : 20 mille francs ; passeport spécial pèlerin : 4 mille francs.

En revanche, l’établissement du duplicata d’un passeport donne lieu au paiement d’un droit de timbre fixé à 40.000 FCFA pour les passeports ordinaires et de 4.000 FCFA pour le passeport spécial pèlerin.

Adou FAYE





Source : Source : https://www.lejecos.com/Droit-de-timbre-relatif-au...

