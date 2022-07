Drôle de manière de fêter la fin de l’année scolaire Des élèves de Ouakam déchirent leurs cahiers et renversent les tables-bancs Bis repetita. L’année dernière à cette période, on n’avait assisté à des images choquantes d’ élèves au Cem de Hann qui avaient déchiré leurs blouses, renversé des tables bancs, avec des vidéos à l’appui sur les réseaux sociaux.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Juillet 2022 à 11:31 | | 1 commentaire(s)|

Et c’était une drôle de manière de dire bye-bye à l’année scolaire. Un mauvais challenge qui avait provoqué une vive émotion sur l’état d’esprit de ces enfants. Mais cette année, ce sont des pensionnaires d’un Cem à Ouakam qui l’ont fait.



Une vidéo circule sur les réseaux, montrant de jeunes écoliers, comme des personnes frustrées, saccager les salles de classe. Des cahiers déchirés et des feuilles éparpillées sur le sol. Ça va faire encore du bruit.

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook