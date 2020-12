Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Du Bad Buzz au Ghana : elle surprend sa meilleure amie nue chez son mari, la filme et la vilipende Rédigé par leral.net le Samedi 19 Décembre 2020 à 16:12 | | 0 commentaire(s)| Une vidéo virale montre le moment où une Ghanéenne a surpris sa meilleure amie nue dans la maison de son mari. La jeune femme est arrivée chez elle à l’improviste et a eu le choc de sa vie.

La dame identifiée comme Maa Adwoa est arrivée à son domicile conjugal sans prévenir son mari, pour ensuite voir sa meilleure amie Nafisa nue dans la maison.



Dans la vidéo, on peut l’entendre dire que parce qu’elle reste à ‘Techiman’, sa meilleure amie en profite pour coucher avec son mari.



On peut voir la prétendue briseuse de ménage Nafisa à genoux et suppliant son amie Maa Adwoa de la pardonner, après que cette dernière l’a battue.



Maa Adwoa aurait amené son amie Nafisa de Techiman à Kumasi pour l’aider à trouver un emploi, mais cette dernière a plutôt décidé d’entretenir son mari.

Afrikmag





