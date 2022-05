Du bruit autour de sa cagnotte : Le capitaine Seydina Oumar Touré apporte ses précisions

" Depuis deux jours maintenant, des propos me sont prêtés par des sites d’informations en ligne suite à une réponse à un commentaire, sorti de son contexte sur un post de ma page Facebook, le jour de la fête de Korite ", a-t-il informé.



" Pour lever tout équivoque, je voudrai préciser que depuis le début de cet élan de solidarité, les organisateurs, pour plus de clarté, ont jugé nécessaire de m’associer à toutes les étapes de la collecte ainsi que de la procédure actuelle de décaissement. "



" Je trouve donc inapproprié de vouloir me prêter des propos tendant à faire croire que j’aurai brisé un silence pour réclamer quelque chose à laquelle je suis impliqué et informer du début à la fin ", a indiqué l'ancien numéro 2 de la Sr, nous informe Jotna Média.