Du nouveau sur les arrestations après des actes de vandalisme : Sur les 27 suspects, les 17 ont avoué venir de Bignona Depuis l'avénement d'actes de vandalisme, avec des voitures et maisons incendiées, les forces semblent en mode fast-track pour neutraliser les malfaiteurs. Au total, 27 personnes ont été arrêtées. Mais chose surprenante, sur ces 27 suspects, les 17 ont avoué venir de Bignona.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2023 à 16:10 | | 0 commentaire(s)|

La Police a réussi à mettre la main sur un 2e suspect, qui aurait pris part à ces scènes de violences et de pillage. Depuis trois jours, des véhicules et maisons ciblés sont attaqués et incendiés



De sources sécuritaires, cet individu a été appréhendé ce matin à la Cite Keur Gorgui , en possession d’une arme par leurs éléments. Et sur les 27 arrêtés hier, les 17 ont avoué venir de Bignona.









MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook