Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Dualité Wally Seck et Pape Diouf : comment un samedi 28 de feu au Barramundi a été évité de justesse Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Janvier 2023 à 10:18 | | 0 commentaire(s)| Dans le milieu du showbiz, Baramundi, la boîte de nuit sise aux Almadies est sur toutes les lèvres. Pour cause, la date du 28 janvier a été réservée par Wally Ballago Seck et Pape Diouf, tous deux prêts à jouer à la même heure. Un télescopage qui a fini d’accentuer la rivalité entre les deux artistes, sous l’euphorie de leur public respectif. (par emedia.sn)

Une date et un lieu ! C’est l’étincelle qui a failli attiser le duel entre les deux stars de la musique sénégalaise, Pape Diouf et Wally Ballago Seck. Tous deux munis d’une réservation au Baramundi, pour un spectacle. Du côté des fans, il n’était pas question de rater l’événement. Tout est parti d’affiches brandies par les deux artistes annonçant une soirée à la même date, ce samedi 28 janvier.



Pour les observateurs du milieu, ce télescopage, évité finalement de justesse, relèverait de la normalité, voire d’un remake de 2019. Cette année-là aussi, les deux stars s’étaient produites le même jour à Guédiawaye. Bien que, dans ce cas précis, le risque de tensions entre les deux camps est plus que réel. Et comme pour rajouter de l’huile sur le feu, leurs inconditionnels ont commencé à partager les affiches publicitaires sur les réseaux sociaux et dans les différentes plateformes musicales.



Sur fond de piques, le tollé fait rage sur la toile : « Wa le 28 moom, bu Pape Diouf ak bu Wally Seck bi, baan moy bou bakh bi ? ». « Ah le 28 risque de troubles entre Wally et Pape ! », « Wally moy borom Baramundi, Pape Diouf bayil togne », « Non li moy game bi, il n’ont qu’à s’affronter, on saura qui est qui ». Même des animateurs, comme Aba No Stress, sont dans la sauce. Avec un brin d’humour, ce dernier tente d’apaiser via une vidéo. « Il faut nous dire qui d’entre vous joue ce soir. Car cela nous permet de bien choisir ce que nous allons porter », a raillé l’animateur dont les publications font sensation sur le net.



« Mon slogan, c’est travailler beaucoup et parler peu »



Malgré ce bouillonnent sur la toile, c’est motus et bouche cousue chez le staff des artistes. Et dans une vidéo postée, vendredi vers 18h, le Label Subatel montre la préparation de la soirée. Le leader de la « Génération consciente » qui était invité, jeudi, de Emedia.sn est revenu sur les supputations autour de l’éternel duel qui l’oppose à Wally Seck.



Face au journaliste, Pape Diouf prend l’affaire avec des pincettes. « Cette histoire, je l’apprends de vous. Si cela existe, j’ai une équipe qui va s’en occuper. Mon slogan, c’est beaucoup travailler et peu de paroles. Au sein de la ‘’Génération consciente’’, notre rôle est de restaurer nos valeurs », a confié Pape Diouf.



emedia.sn





Accueil Envoyer à un ami Partager