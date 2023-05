Dualité au PS : La Maison du parti interdite aux Jeunesses socialistes de Dakar, pour leur rencontre de soutien à Serigne Mbaye Thiam Le Parti socialiste est tombé dans une dualité qui ne dit pas son nom. Le Mouvement national des Jeunesses socialistes voulait organiser une conférence de presse le 17 mai dernier à la Maison du Parti socialiste, à Colobane, dans le but de défendre Serigne Mbaye Thiam, suite à des menaces qu’il a reçues. Cependant, la rencontre des jeunes socialistes a été annulée, après l’intervention de la Secrétaire générale du Parti, Aminata Mbengue Ndiaye. Ce que ces jeunes dénoncent avec la dernière énergie. "Tribune"

« Serigne Mbaye Thiam est un grand responsable. Il est le secrétaire national chargé des élections du Ps. Le Mouvement national des jeunesses socialistes était venu pour tenir une conférence de presse, afin de le soutenir. Mais la rencontre n’a pas eu lieu, car la Secrétaire générale du Ps a appelé pour dissuader les jeunes à y tenir leur rencontre. Ce que nous dénonçons fermement. Serigne Mbaye Thiam ne le mérite pas, car c’est un grand responsable qui soutient les militants », peste Amadou Sow.



Mais, d’après le secrétaire général des Jeunesses socialistes du département de Dakar, c’est peine perdue : « Personne ne peut nous arrêter. Nous tous, nous connaissons le travail qu’abat Serigne Mbaye Thiam dans le Parti socialiste », martèle M. Sow.



Revenant sur les attaques qu’a reçues le ministre Serigne Mbaye Thiam, les Jeunesses socialistes déplorent et condamnent : « Nous, collectif des Jeunesses socialistes de Dakar, condamnons avec la dernière énergie, ces actes d’une gravité extrême. Le Sénégal traverse des temps de turpitudes sociopolitiques sans précédent, le débat d’idée, jadis seul règle des combats politiques, est travesti en affrontements physiques dans nos rues, avec une violence verbale jamais égalée sur les réseaux sociaux, la calomnie et le mensonge public érigés en modèle de performance. Ce phénomène qui n’a pour issue que la rupture du tissu social, est à déplorer », cognent-ils, à nouveau.















Tribune



