Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Dubaï: Cheikh Mohammed dépense plus de 4 millions de dollars pour un cheval (photos) Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2019 à 12:00 | | 0 commentaire(s)| Les plus grands chevaux de course du monde valent une grande fortune. Cependant, même les experts de l’industrie ont été « époustouflés » par la somme versée pour le cheval de course le plus cher d’Europe en 2019. Le jeune cheval, qui a fait l’objet d’une vente aux enchères en Angleterre, a finalement été acheté par le Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

«C’est un cheval très athlétique, un bon coureur», a déclaré le représentant du cheikh, Anthony Stroud, à Tattersalls.



«Sheikh Mohammed l’a choisi. C’était son préféré du jour. Il a coûté plus cher qu’on ne le pensait, mais il faut aller si loin pour avoir ce genre de chevaux», a-t-il ajouté.



Sheikh Mohammed est le cerveau derrière Godolphin, l’une des plus grandes écuries de chevaux de course.



Il a été poussé jusqu’au bout lors de la vente aux enchères par la dynastie rivale Coolmore, qui était également intéressé par le cheval.



«Je suis époustouflée. C’est un beau cheval et il n’a jamais perdu une course», a-t-il déclaré à Tattersalls après la vente.





Accueil Envoyer à un ami Partager